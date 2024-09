Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Schwerer Motorradunfall, 23jährige Sozia wird tödlich verletzt

Altensteig, Krs. Calw (ots)

Am Sonntag Nachmittag, kurz vor 16.00 Uhr, ereignete sich auf Gemarkung Altensteig, auf der K4335, zwischen Berneck und Hornberg ein schwerer Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Ein 28jähriger Motorradfahrer mit seiner 23jährigen Sozia befuhr die Strecke von Berneck nach Hornberg. Im Verlauf einer Rechtskurve kamen die Beiden mit ihrem Suziuki-Motorrad zu Fall. Just zu diesem Zeitpunkt kam ein Pkw, Suzuki, besetzt mit einer 62jährigen Fahrerin und ihrer 65jährigen Beifahrerin entgegen. Der Motorradfahrer schlitterte über die Fahrbahn und wurde hierbei verletzt. Die Sozia schlitterte ebenfalls über die Fahrbahn, geriet hierbei unter den Pkw und wurde tödlich verletzt. Das Motorrad schleuderte gegen die Leitplanke, wurde abgewiesen und kam in den Fahrbereich des Pkw. Hierdurch wurde das Motorrad in mehrere Teile getrennt. Die beiden Insassen im Pkw blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.500 EURO. Zur Rettung und Bergung der Unfallbeteiligten waren ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr aus Altensteig mit einem Fahrzeug und fünf Kräften im Einsatz. Eine angeforderte Rettungshubschrauberbesatzung konnte leider der tödlich verletzten Sozia nicht mehr helfen und brach den Anflug ab. Die Polizei war insgesamt mit 6 Besatzungen im Einsatz. Eine örtliche Umleitung musste zur Räumung und Säuberung der Unfallstelle bis gg. 20.25 Uhr eingerichtet werden. Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger eingebunden und erschien an der Unfallstelle. Die polizeilichen Ermittlungen führt die Verkehrspolizei aus Freudenstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell