Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim: Nicht nur betrunken mit E-Scooter unterwegs

Pforzheim (ots)

Nicht nur alkoholisiert, sondern auch noch mit anderen berauschenden Mitteln war ein Mann auf dem E-Scooter unterwegs.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr in der Nacht zum Freitag ein 34-Jähriger mit seinem E-Scooter so unsicher auf der Hauptstraße durch Eutingen, dass er von einer Streifenwagenbesatzung schließlich kontrolliert wurde. Hierbei konnten die Beamten zunächst einen Wert von etwa 0,8 Promille feststellen. Dem nicht genug, ergaben sich durch einen Urintest noch Hinweise, dass er auch unter Beeinflussung von Cannabis am Straßenverkehr teilnahm. Diese Umstände hatten eine Blutentnahme zur Folge.

Das Polizeipräsidium Pforzheim weist darauf hin, dass auch für E-Scooter, für welche kein Führerschein benötigt wird, dieselben Verkehrsregeln wie für Kfz-Lenker gelten. So müssen Fahrer von E-Scootern, wie andere Fahrzeugführer auch die Verkehrsregeln einhalten. Ebenso gelten dieselben Promillewerte wie bei Autofahrern. Bereits ab einem Wert von 0,3 Promille können somit Sanktionen drohen. Für Personen, die sich in der Probezeit befinden gilt die 0,0 Promillegrenze.

Unter folgendem Link gibt es im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Gib acht im Verkehr" weitere Hinweise zum Thema: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/kampagnen/rideitright/

