POL-OG: Rastatt - Ingewahrsamnahme nach Widerstand

Rastatt (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 0:20 und 3:50 Uhr zu mehreren Polizeieinsätzen mit angetrunkenen Personen im Bereich der Bahnhofstraße. Nachdem die Polizei zum Dritten mal gerufen worden war konnte gegen 3 Uhr ein amtsbekannter 31-Jähriger angetroffen werden. Ihm wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis für die Bahnhofstraße und den Bereich des Bahnhofs erteilt. Gegen 3:50 Uhr kam der hoch aggressive Mann trotz Platzverweis zurück, weshalb er schließlich zur Beseitigung der Störungen in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei beleidigte und bespuckte er die Polizisten. Er leistete darüber hinaus heftigen Widerstand bevor er in die Gewahrsamseinrichtung verbracht wurde. Dem Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstandes und tätlichem Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung.

