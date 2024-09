Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Frau wird Opfer von Betrügern: Kriminalpolizei sucht Hinweisgeber

Pforzheim (ots)

Der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" ist eine Frau aus dem Teilort Büchenbronn-Sonnenberg am Donnerstag zum Opfer gefallen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Geschädigte am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten erhielt, welcher ihr die Lügengeschichte von einer Vielzahl von Einbrüchen in der Nachbarschaft auftischte. Durch die vermeintlichen Einbrüche seien die Wertgegenstände im Haus nicht mehr sicher, weshalb die Frau diese an die Polizei übergeben soll. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger die Frau dazu zu bringen, eine Geldmenge sowie Schmuck im hohen fünfstelligen Bereich vor die Haustüre zu legen. In der Folge wurde dies gegen 18:30 Uhr durch einen bislang unbekannten Mann abgeholt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemachte haben und Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell