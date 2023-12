Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: 31-Jähriger nach Auseinandersetzung verletzt. War eine Schusswaffe im Spiel?

Hannover (ots)

Bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus im hannoverschen Stadtteil Südstadt ist am 22.12.2023 ein 31-jähriger Mann verletzt worden. Bei der Auseinandersetzung soll eine Schusswaffe eine Rolle gespielt haben. Spezialkräfte der Polizei konnten einen Tatverdächtigen festnehmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt gerieten gegen 05:45 Uhr zwei Männer in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Allee in Streit. Bei der Auseinandersetzung wurde ein 31-Jähriger leicht verletzt. Dieser konnte aus dem Haus flüchten und die Polizei alarmieren. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Tatörtlichkeit weiträumig ab, um Gefahren für Dritte zu minimieren. Da Hinweise auf einen möglichen Schusswaffengebrauch vorlagen, waren auch Spezialeinsatzkräfte vor Ort. Diese nahmen im weiteren Verlauf einen 22-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest. Die Hintergründe der Tat sowie der Verbleib einer Schusswaffe sind bislang unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen im Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer: 0511 109-3215 in Verbindung zu setzen. /san, rod

