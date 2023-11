POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Globus Parkplatz in Zell (Mosel)

Wallersheim (ots) - Am 05.11.2023, 03:50 Uhr, kam es in Wallersheim, Auf der Loch, zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Täter brach die Eingangstüre auf und verschaffte sich so Zugang zur Wohnung. Dort durchsuchte er sie nach Diebesgut. Der 73 Jahre alte Bewohner befand sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung. Er wurde durch Geräusche geweckt ...

mehr