Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten

Am Montag, 16. September 2024, gegen 14:20 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau aus Cappeln mit ihrem Pkw die Eichenallee in Fahrtrichtung Emstek und beabsichtigte in den Herzog-Erich-Weg abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 52-jährigen Mannes aus Berge. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, in der Folge einer der Pkw mit einer Steinmauer kollidierte. Die beiden Fahrzeugführer, sowie der 34-jährige Beifahrer des 52-Jährigen Mannes wurden leichtverletzt. Der Schaden wurde auf 20.200,00 Euro geschätzt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 16. September 2024, in der Zeit von 16:25 Uhr bis 17:55 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw 48-jährigen Frau aus Höltinghausen. Diese hatte ihren Pkw, einen Mazda 3, auf einem Parkplatz im Heumannsweg abgestellt. Der Schaden wurde auf 600,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

