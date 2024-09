Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Resümee der Aktionswoche "Fahrrad- und Pedelecdiebstahl"

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5852502

In der 36. Kalenderwoche führte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Aktionstage zum Thema Fahrrad- und Pedelecdiebstahl durch.

Im Fokus der Aktionswoche stand insbesondere der präventive Charakter. So berieten die Beamten des Präventionsteams an verschiedenen Info-Ständen in beiden Landkreisen.

Was den Bürgerinnen und Bürgern hierbei allerdings wohl zunächst im Verborgenen blieb, waren diverse begleitende Schwerpunktkontrollen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta. Hierbei nahmen die Polizeibeamten insgesamt über 140 Pedelecs, nahezu 50 Fahrräder sowie 100 Pkw bzw. Lkw und über 50 E-Scooter genau unter die Lupe.

Unterstützt wurden die Beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta durch Angehörige der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen.

Im Rahmen der Kontrollen konnte schließlich ein Tatverdächtiger zu einem Fahrraddiebstahl ermittelt werden. Erfreulich war demnach also, dass nahezu alle kontrollierten Drahtesel nicht entwendet waren.

Während der auffälligen Kontrollen kamen die Polizeibeamten mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch, sodass hier zusätzlich zum Thema sensibilisiert werden konnte. Die Kontrollen wurden durch Passanten und durch Betroffene positiv wahrgenommen.

Außerdem ging den Kontrollierenden weiterer Beifang ins Netz: So wurden bei sechs E-Scootern Pflichtversicherungsverstöße festgestellt. Dreimal mussten die Polizeibeamten bei Verkehrsteilnehmenden Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis einleiten sowie eine Anzeige wegen Hehlerei anfertigen.

Außerdem kamen die Polizisten nicht umhin insgesamt 86 Verkehrsordnungswidrigkeiten zu ahnden. Darunter fielen Verstöße wie die Handynutzung, Fahren ohne Gurt oder fehlendes Licht am Rad sowie das Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Polizei wird auch in Zukunft das Thema im Auge behalten und in Zukunft ähnliche unangekündigte Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell