Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta: Pedelec- und Fahrraddiebstahlstaten im Fokus +++ Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta startet Aktionstage +++ Einladung für MedienvertreterInnen +++

Cloppenburg/Vechta (ots)

In der 36. Kalenderwoche führt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Aktionstage zum Thema Fahrrad- und Pedelecdiebstahl durch. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt: Es sind immer mehr E-Bikes auf den Straßen unterwegs. Und so haben es TäterInnen auch immer wieder auf die hochwertigen Pedelecs abgesehen. Während es im Jahr 2017 inspektionsweit noch 72 Taten waren, wurden im vergangenen Jahr 2023 400 Taten verzeichnet.

Daher möchte die Polizei nun mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und beraten.

Hierzu wird die Polizei mit Kolleginnen und Kollegen an verschiedenen Örtlichkeiten mit einem Beratungsstand vertreten sein.

Nachfolgend finden Sie die Zeiten und Örtlichkeiten der Stände:

3. September 2024, 15-17 Uhr: Bahnhof Vechta, in der Nähe der Mobilitätsstation 5. September 2024, 10-12 Uhr: Wochenmarkt in Lohne 5. September 2024, 15-17 Uhr: Wochenmarkt in der Cloppenburger Innenstadt

Am 3. September in Vechta am Bahnhof sowie am 5. September auf dem Wochenmarkt in Cloppenburg bietet sich auch die Gelegenheit für MedienvertrerInnen an, mit unserem Beauftragten für Kriminalprävention, Andreas Bonk, ins Gespräch zu kommen.

Bitte melden Sie Ihren Besuch bis zum 30. August 2024 vorab per Mail unter pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de an.

Grundsätzlich sollten Eigentümer von Fahrrädern und Pedelecs folgende Tipps berücksichtigen:

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Fahrrad tatsächlich an- und abgeschlossen ist und nicht weggetragen werden kann. Wählen Sie beleuchtete Örtlichkeiten. 2. Investieren Sie, wenn möglich in zwei verschiedene, gute Schlösser. 3. Das Schloss sollte VdS-geprüft sein. 4. Seien Sie auch auf dem eigenen Grundstück achtsam und sichern Sie Ihr Rad.

Mehr Informationen und Tipps zu diesem Thema finden Sie auch hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

