Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Montag, 26. August 2024, 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Personen mit Steinen die Scheibe eines Versicherungsbüros in der Beethovenstraße. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 25. August 2024, gegen 21:00 Uhr beschädigten drei unbekannte mit einem Böller ein Gerät auf dem Dorfplatz im Kösters Weg. Der Schaden wurde auf 100,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel.: 04478/95860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 23. August 2024, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 49-jährigen Frau aus Garrel. Diese hatte ihren Pkw, einen Daimler 220 D, auf dem Parkplatz eines Hospizes an der Resthauser Straße abgestellt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 26. August 2024, gegen 13:00 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße Schäwenkamp und übersah beim Wenden eine 52-jährige Frau aus Löningen, welche mit ihrem Pedelec die Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 52-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

