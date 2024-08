POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Einbruch in ein Feinkostgeschäft In der Zeit zwischen Samstag, 24. August 2024, 18.00 Uhr und Sonntag, 25. August 2024, 15.35 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in ein Feinkostgeschäft in der Straße Im Hofe ein. Die unbekannte Person entwendete Wechselgeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr