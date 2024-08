Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Körperverletzungsdelikte und Sachbeschädigung

Am Freitag, 23. August 2024, gegen 22.20 Uhr, kam es im Innenstadtbereich, in der Kirchstraße sowie in der Moorstraße, zu zwei Körperverletzungsdelikten an denen zum Teil noch unbekannte Personen beteiligt waren. Beim Sachverhalt in der Moorstraße versuchte ein Zeuge zu schlichten, wodurch dieser durch einen der unbekannten Beteiligten mit mutmaßlich Pfefferspray verletzt wurde. Im zweiten Fall in der Kirchstraße kamen einem 19-jährigen Mann unbeteiligte Passanten zur Hilfe, sodass dieser sich entfernen konnte.

Kurze Zeit später, gegen 23.49 Uhr, kam es im weiteren Verlauf der Streitigkeiten auch zur Sachbeschädigung bei einer Pizzeria in der Moorstraße. Hier sollen 6 bis 7 unbekannte, männliche Personen randaliert haben und dabei Tische und Stühle umgeworfen haben. Hierdurch wurden diese beschädigt. Bei den Vorfällen wurden nach derzeitigem Stand drei Personen leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, u.a. die noch unbekannten Passanten, die in der Kirchstraße couragiert geholfen haben. Sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell