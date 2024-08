Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta Vom 24.08.2024 bis zum 25.08.2024

Cloppenburg/Vechta

Steinfeld, Verkehrsunfallflucht

Am 23.08.2024, 14:00 Uhr, kam es auf dem Marktplatz in Steinfeld gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 63 Jahre alte Frau aus Steinfeld beschädigte beim Einfahren in eine Parklücke mit ihrem Pkw einen dort geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen beobachteten den Verkehrsunfall und informierten die Polizei, die die Steinfelderin als Unfallverursacherin ermitteln konnte. Gegen die Unfallverursacherin wird jetzt wegen der Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Am Sonntagmorgen, den 25.08.2024, gegen 04:55 Uhr, kann ein 33-jähriger Vechtaraner im Stadtgebiet Vechta, An der Gräfte, angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle können die Polizeibeamte Anhaltspunkte dafür ermittelt, dass der Fahrzeugführer möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Drogenvortest bekräftigt den Verdacht. Im Anschluss wird eine Blutentnahme angeordnet und ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wird eingeleitet. 2024

Damme - Einbruch in Bäckerei

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen zurzeit unbekannte Täter in eine Bäckerei in Damme in der Mühlenstraße ein. Die Täter verschafften sich über das Dach Zutritt zum Gebäude. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme entgegen. 20240

Lutten - Trunkenheitsfahrt

Durch einen Zeugen wurde der Polizei am 25.08.2024 gg 09:16 Uhr mitgeteilt, dass sich ein junger Mann am Lutter Bahnhof aufhält, welcher augenscheinlich alkoholisiert ist. Dieser ist zuvor mit einem PKW mit auffälliger Fahrweise zum Bahnhof gefahren. Dort streite sich der Mann mit einer Frau. Es wurden entsprechend Kräfte zum Bahnhof nach Lutten entsendet. Vor Ort teilte ein Zeuge den Kollegen mit, dass die Personen in den Zug eingestiegen wären. Kurze Zeit später melden sich weitere Zeugen, dass in Vechta am Bahnhof ein Pärchen ausgestiegen wäre, welches sich Streiten würde. Diese Personen können in der Zitadelle in Vechta aufgenommen und kontrolliert werden. Hierbei handelt es sich um die Personen aus Lutten. Der Mann versucht sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierzu durchschwimmt er u.a. einen wasserführenden Graben des Castrum Vechtense und kann hier schließlich festgesetzt werden. Da sich die Person eigenständig Verletzungen bei der Flucht zugezogen hat, ist sie nicht mehr wegefähig und wird mit Hilfe der Feuerwehr dem Rettungsdienst zugeführt. Dem 21-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und der Führerschein abgenommen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Samstag, 24.08.2024, ca. 20:00 Uhr bis Sonntag, 25.08.2024, 07:30 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Vechtaer Straße in 49424 Goldenstedt in Fahrtrichtung Goldenstedt. Auf Höhe der Hausnummern 45 und 43 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr beide Vorgärten und beschädigte dabei diverse Pflanzen und Bäume. Auch ein Stabmattenzaun wurde dabei erheblich beschädigt. Bei dem Zusammenstoß verlor der Pkw, möglicherweise ein Volkswagen Polo oder Lupo in schwarz, die Abdeckkappe des rechten Außenspiegels. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goldenstedt (04444 / 967220) oder Polizei Vechta (04441 / 9430) in Verbindung zu setzen.

