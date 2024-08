Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 24.08. - 25.08.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Spirituosen In der Zeit von Freitag, 23.08.2024, 23:45 Uhr bis Samstag, 24.08.2024, 09:00 Uhr wurde die Plane eines Festzeltes an der Hagenstraße in Cloppenburg eingeschnitten und daraus Spirituosen im Wert von 500 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Durch Beamte der Polizei Cloppenburg wurde am Samstagabend, 24.08.2024, um 23:30 Uhr auf der Emsteker Straße in Cloppenburg ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus Cappeln kontrolliert. Dieser war mit seinem PKW in auffälliger Weise in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Sonntag, 25.08.2024, um 03:55 Uhr wurde ein 52-jähriger Cloppenburger auf der Emsteker Straße in Cloppenburg mit seinem PKW angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei händigte er den Beamten eine ausländische Fahrerlaubnis aus, die ihre Gültigkeit in Deutschland verloren hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Samstag, 24.08.2024, um 15:30 Uhr kam es in Cloppenburg auf der B72 in Fahrtrichtung Stadtmitte zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Aufgrund eines Pannenfahrzeugs auf der Fahrbahn musste eine 24-jährige aus Bad Zwischenahn ihren PKW abbremsen. Dies erkannte ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus den Niederlanden zu spät und fuhr auf den PKW auf. Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl die PKW Fahrerin, als auch ihr 25-jähriger Beifahrer aus Westerstede leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden PKW wird auf 6500 Euro geschätzt. Cloppenburg - verletzte Fallschirmspringerin nach missglückter Landung Auf dem Flugplatz in Staatsforsten, Heideweg, verletzte sich am Samstagabend um 20:00 Uhr eine 28-jährige Fallschirmspringerin aus Westerstede. Aufgrund einer Windböe konnte sie ihre Landung nicht gänzlich kontrollieren und fiel auf den Rücken. Dadurch zog sie sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt. Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstag, 24.08.2024, um 12:15 Uhr ereignete sich in Garrel auf der Kaiforter Straße ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer. Ein 58-jähriger Garreler fuhr mit seinem PKW in den Einmündungsbereich Falkenstraße/Kaiforter Straße ein und übersah dabei einen von rechts kommenden 36-jährigen Radfahrer aus Garrel. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert.

