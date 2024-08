Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Vechta vom 23.-24.08.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am 23.08.2024, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Steinfelder die Nautische Straße in 49393 Steinfeld/ Mühlen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das am Fahrzeug befindliche Kurzzeitkennzeichen keine Gültigkeit mehr besaß und der Fahrzeugführer zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin war dieser nicht in Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Entsprechende Verfahren eingeleitet.

Vechta: Fehlender Versicherungsschutz, Fahren unter Drogeneinfluss, Drogenbesitz und tätlicher Angriff Durch eine Streife der Polizei Vechta wurde am 23.08.2024 gg 22:20 Uhr ein 18 Jähriger in Langförden auf seinem E-Scooter kontrolliert. Er führte diesen ohne Versicherungsschutz, weiterhin wurde bei ihm eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Aufgrund dessen sollte er mit zur Dienststelle zwecks Blutentnahme genommen werden. Aus Eigensicherungsgründen ist eine zu transportierende Person vor dem Transport zu durchsuchen, so auch der junge Mann. Hierbei stieß er die Beamten von sich und versuchte zu fliehen. Dies konnte durch die Beamten verhindert werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte Betäubungsmittel oberhalb der erlaubten Menge aufgefunden werden, sowie weitere Beweismittel, welche auf einen Handel hinweisen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und weitere Ermittlungen durchgeführt.

Lohne: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Fahrradfahrer Am Freitag den 23.08.2024 ist es gg 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landwehrstraße in Lohne gekommen. Hier wollte ein 31-jähriger Lohner mit seinem e-Bike vom Parkplatz des Verbrauchermarktes die Landwehrstraße überqueren und achtete hierbei nicht auf den vorfahrtsberechtigten Bus eines 54-jährigen aus Vechta. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei sich der Radfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell