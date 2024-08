Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 23.08. - 24.08.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitagabend, 23.08.2024, um 19:15 Uhr stellten Beamte der Polizei Cloppenburg in der Emsstraße in Cloppenburg fest, dass ein 32-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW gefahren war, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 1,51 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 23.08.2024, in der Zeit von 07:40 Uhr bis 12:30 Uhr wurde ein geparkter VW Golf auf einer Parkfläche an der Straße "Auf dem Hook" in Cloppenburg beschädigt. Ein anderer PKW-Führer stieß vermutlich beim Ausparken gegen den linksseitigen Radkasten und verursachte einen Schaden von etwa 500 Euro. Nach dem Unfallgeschehen entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen. Emstek - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Freitag, 23.08.2024, um 18:43 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Zum Gogericht" in Emstek, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 64-jährige Emstekerin wollte mit ihrem PKW in den Kreuzungsbereich "Zum Gogericht/Herzog-Erich-Weg" einfahren und übersah dabei den von rechts kommenden, bevorrechtigten PKW eines 31-jährigen Mannes aus Cappeln. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Garrel - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, 22.08.2024, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr ereignete sich in Garrel auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz der Volksbank Filiale wurde ein VW Tiguan im Bereich der hinteren linken Tür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfallgeschehen unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 2000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen. Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am frühen Samstagmorgen, 24.08.2024, gegen 00:10 Uhr befuhr ein 62-jähriger Lastruper mit einem Kleintransporter die Bundesstraße 213 in Schlangenlinien. Durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Cloppenburg konnte der Mann in der Straße "zur Mühle" angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab hier einen Wert von 1,53 Promille. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde noch am Kontrollort sichergestellt, zudem wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Lastruper wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Essen - Verkehrsunfallflucht In der Zeit von Freitag, 23.08.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 24.08.2024, 03:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren den geparkt abgestellten Opel Astra eines 37-jährigen aus Bremen an der "Alten Cloppenburger Straße" in Essen/Oldb. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der PKW wurde im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt. Die Höhe des Schadens wird auf 2500 Euro beziffert.

