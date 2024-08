Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Festnahme nach Pkw-Diebstahl Am Montag, 19. August 2024, gegen 00:26 Uhr bis 01:50 Uhr entwendeten mehrere Personen zwei Fahrzeuge aus einem Autohaus in der Brinkstraße. In der gleichen Zeit wurden in der Kolpingstraße zudem Kfz-Kennzeichen entwendet. Durch das zuständige Fachkommissariat der PI Cloppenburg/Vechta wurden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Osnabrück unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Einer der entwendeten ...

mehr