Cloppenburg/Vechta (ots) - In der "Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 23.08. - 24.08.2024" hat sich ein Fehler eingeschlichen: Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich NICHT in Cloppenburg, Auf dem Hook, sondern in Garrel, St.-Johannes-Str. auf dem Parkplatz der dortigen Grundschule. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta PHK D. Ostermann Telefon: 04471/1860-112 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de ...

mehr