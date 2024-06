Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Nach Fahrzeugbränden in Tiefgarage: 38-Jähriger in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ermittlern des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim ist es gelungen, einem 38-jährigen Hildesheimer auf die Spur zu kommen, der im dringenden Tatverdacht steht, einen Hyundai in einer Tiefgarage in Brand gesetzt zu haben. Darüber hinaus besteht ein Anfangsverdacht, dass der Mann auch für den Brand eines BMW am gleichen Ort und zur gleichen Zeit verantwortlich ist.

Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge ereigneten sich die Fahrzeugbrände am Morgen des 30.05.2024, gegen 06:00 Uhr, in einer Tiefgarage in der Straße Am Ratsbauhof. Beide Fahrzeuge brannten beim Eintreffen der Feuerwehr im vorderen Bereich und standen so weit auseinander, dass ein Übergreifen des Feuers von einem auf das andere Fahrzeug ausgeschlossen wird.

Der entstandene Schaden an den Autos und der Garage wird vorerst auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Bei den intensiven Ermittlungen zur Brandursache, zu denen u.a. die Auswertung der Aufnahmen einer Überwachungskamera gehörte, geriet der 38-Jährige in den Fokus der Ermittlungsbehörden. Der Tatverdacht gegen den Mann konnte im weiteren Verlauf erhärtet werden, so dass die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Untersuchungshaft stellte. Das Amtsgericht folgte dem Antrag und erließ einen entsprechenden Haftbefehl.

Am gestrigen Tag erfolgte die Verhaftung des 38-Jährigen. Nachdem ein Ermittlungsrichter ihm heute den Haftbefehl verkündet hatte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Eventuelle Presseanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell