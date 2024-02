Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Görlitz (ots)

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Nach einem Fahndungshinweis suchten gestern Nachmittag Bundespolizisten einen in Görlitz lebenden Iraker in seiner Wohnung auf. Gegen den 24-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz vor. Bereits im November 2021 verurteilte ihn das Amtsgericht Freiberg wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe. Der Iraker beglich seine Schulden in Höhe von 184,50 Euro und konnte somit eine Freiheitsstrafe abwenden. Bei der Einreisekontrolle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße wurde ein Mann aus Moldawien angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorlag. Demzufolge hatte der 51-Jährige noch eine Geldstrafe in Höhe von 881,00 Euro zu begleichen. Das Amtsgericht Karlsruhe verurteilte ihn im Januar 2021 wegen Urkundenfälschung zu dieser, ersatzweise drohte ihm eine Freiheitsstrafe. Da der Mann nur 600,00 Euro mit sich führte, half ihm sein Freund mit den fehlenden 281,00 Euro aus. Im Anschluss setzen sie ihre Reise fort.

