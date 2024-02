BPOLI LUD: Einreise trotz Verbot

Görlitz (ots) - Am Sonnabend, den 3. Februar 2024 nahmen Bundespolizisten einen Ukrainer fest. Der 35-Jährige wurde bei der Einreisekontrolle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er von der Staatsanwaltschaft Cottbus mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Cottbus ordnete gegen ihn wegen des Verstoßes gegen die Abgabenverordnung eine Geldstrafe in Höhe von 777,50 Euro an. Da der Ukrainer seine ...

