POL-HI: Hasede - gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei Sarstedt nach schwerer Körperverletzung

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hasede, Hannoversche Straße (Sti). Am 13.06.2024, gegen 22.45 Uhr geht bei der Polizei eine Meldung ein, dass es auf einem Grundstück in der Hannoverschen Straße in Hasede zu einer Schlägerei gekommen sein soll. Die Einsatzkräfte der Polizei können vor Ort zwei verletzte Personen antreffen. Bei den verletzen Personen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 41 und 34 Jahren. Da beide angetroffenen Personen keine Angaben zu der Entstehung der Verletzungen machen, sind die Hintergründe derzeit nicht geklärt. Im Rahmen der ersten polizeilichen Maßnahmen wird festgestellt, dass eine der angetroffenen Personen eine stark blutende Schnittverletzung im Gesicht hat. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zwischen diesen beiden Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim zunächst die vorläufige Festnahme der beiden Personen angeordnet. Im Anschluss wurden die beiden verletzten Personen zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen. Eventuelle Medienanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

