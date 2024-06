Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am 13.06.2024 ereignete sich gegen 19.10 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5801106 ). In diesem Fall befuhr eine 57-jährige aus Hildesheim mit ihrem Pkw den Linnenkamp aus Richtung Mastbergstraße und beabsichtigte an der Kreuzung von-Ketteler-Straße nach links in die von-Ketteler-Straße abzubiegen. Hierbei übersah die 57-jährige eine 21-jährige Hildesheimerin, die mit ihrem Motorrad den Linnenkamp aus Richtung Bundesstraße 1 befuhr und der 57-jährigen entsprechend entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Die 21-jährige wird durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro beziffert.

Aufgrund der Verletzung des Vorrangs der entgegen kommenden Motorradfahrerin mit entsprechender körperlicher Verletzung der selbigen erwartet die 57-jährige nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

