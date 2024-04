Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugin beobachtet Autoaufbrecher - Festnahme

Dortmund (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Dienstagabend (24. April) in der Dortmunder Innenstadt einen Mann, der sich durch eine eingeschlagene Scheibe in ein Auto lehnte. Wenig später gelang die Festnahme.

Die Frau beobachtete den Verdächtigen gegen 19.45 Uhr in der Beurhausstraße. Er lehnte sich in ein Auto, dessen Scheibe zu Bruch gegangen war. Der Mann flüchtet und stellt zwei Taschen unter ein anderes Auto. Aufgrund der guten Beschreibung können Polizisten den Verdächtigen in der Nähe festnehmen. Es handelt sich um einen 36-jährigen polizeibekannten Mann ohne festen Wohnsitz.

In den zurückgelassenen Taschen befand sich Diebesgut. Die Eigentümerin des aufgebrochenen Autos erschien am Tatort und nahm ihre Sachen wieder in Empfang.

Die Beamten nahmen den 36-Jährigen fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell