POL-DO: Mit 198 statt 80 km/h über die A45 bei Schwerte gerast: Polizei hält 49-jährigen Fahrer an

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0424 Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Evinger Straße / Kemminghauser Straße ist heute, 23. April, eine 73-jährige Radfahrerin ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 67-jähriger Lüner mit seinem Lkw gegen 11.40 Uhr die Evinger Straße in nördlicher Richtung und beabsichtigte an der Unfallstelle nach rechts in die Kemminghauser Straße abzubiegen. Dabei kam es zum ...

