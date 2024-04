Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall mit Lkw

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0424

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Evinger Straße / Kemminghauser Straße ist heute, 23. April, eine 73-jährige Radfahrerin ums Leben gekommen.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 67-jähriger Lüner mit seinem Lkw gegen 11.40 Uhr die Evinger Straße in nördlicher Richtung und beabsichtigte an der Unfallstelle nach rechts in die Kemminghauser Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 73-jährigen Radfahrerin aus Dortmund, die ebenfalls die Evinger Straße in nördlicher Richtung befuhr. Sie wollte die Kreuzung offenbar geradeaus überqueren. Die Seniorin stürzte und wurde einige Meter vom Lkw mitgeschleift.

Weitere Ermittlungen zum Hergang dauern an.

Ein Rettungswagen brachte die Dortmunderin schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo sie ihren Verletzungen erlag.

Mehrere Zeugen sowie der Lkw-Fahrer wurden von der Feuerwehr seelsorgerisch betreut.

Das VU-Team der Polizei Dortmund übernahm die Unfallaufnahme. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kemminghauser Straße zwischen der Evinger Straße und der Württemberger Straße komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Kurzzeitig waren auch die Evinger Straße sowie der S-Bahnverkehr von den Absperrmaßnahmen betroffen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell