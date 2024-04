Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Hubschrauber und Drohnen auf der Suche nach Tätern

Dörpen (ots)

Heute Nacht kurz nach halb vier sind bislang unbekannte Täter in eine Spielothek, welche sich an der Hauptstraße in Dörpen befindet, gewaltsam eingedrungen. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen Wechselgeldautomaten und entwendeten das darin vorhandene Bargeld. Die Täter stiegen dann mit Ihrer Beute in einen Opel Movano und flüchteten. Die durch Zeugen alarmierten Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug wenig später im Gegenverkehr ausfindig machen, wobei die Täter nach einem Durchbruch eines Metallzauns in der Straße an der B70/Bahnhofstraße 56 zu Fuß flüchteten. Der Gesamtschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Der Einsatz von Hubschrauber und Drohnen brachte bislang noch keinen Erfolg auf die Ergreifung der Täter. Zeugen werden daher gebeten, bei möglichen Hinweisen auf den Aufenthaltsort oder die Identität der Täter sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

