POL-EL: Lingen - Rasenmährobotor gestohlen und nach intensiver Ermittlung wieder aufgefunden

Lingen (ots)

Am Sonntag zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr betraten bislang unbekannte Personen das Gelände einer Firma in der Beckstraße. Anschließend entwendeten sie einen Rasenmähroboter der Marke "STIHL" sowie Zubehörteile im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten mit Ihrer Beute. Nach intensiver Ermittlung konnte bereits am Montag gegen 14.00 Uhr das Diebesgut aufgefunden und zwei Tatverdächtige im Alter von 39 und 32 Jahren ermittelt werden. Ein entsprechendes Verfahren gegen die Männer wurde eingeleitet.

