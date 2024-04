POL-EL: Spelle - Eigentümer/in gesucht

Emlichheim (ots) - Zwischen Samstag 18.00 Uhr und Montag 6.00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Baustellengelände der Volksbank an der Hauptstraße. Anschließend entwendeten sie diverse Gegenstände und richteten so einen Gesamtschaden von etwa 3300 Euro an. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. ...

