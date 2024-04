POL-EL: Papenburg - Unbekannte dringen gewaltsam in Lagerhalle ein - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots) - Zwischen dem 27. April 22.00 Uhr und 28. April 11.40 Uhr wurde ein in der Schloßstraße in der Nähe der Stoltenkampstraße abgestellter weißer Audi A5 Sportback beschädigt. Hierbei hat ein bislang unbekannter Täter den geparkten Pkw des Geschädigten rundum an verschiedenen Teilen verkratzt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der ...

