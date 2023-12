Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.12.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Fußgängerin angefahren und weitergefahren

Eine 80-Jährige übersah am Donnerstag vermutlich eine Fußgängerin und erfasste diese mit ihrem Pkw. Die Seniorin befuhr gegen 11.15 Uhr die Straße "Allee" in Künzelsau mit ihrem Opel Zafira, um anschließend nach links in die Stettenstraße abzubiegen. Beim Einbiegen übersah sie wohl eine 37-Jährige, die gerade mit ihrem Einkaufstrolley die Stettenstraße in Richtung Landratsamt überquerte. Durch die Kollision stürzte die 37-Jährige auf den Asphalt, wurde aber nicht verletzt. Die 80-Jährige hielt kurz an, fuhr dann aber weiter. Passanten kümmerten sich um die gestürzte Frau. Die Opel-Lenkerin verständigte die Polizei erst, als sie an ihrer Wohnanschrift angekommen war. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

