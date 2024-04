Lingen (ots) - Am Sonntag zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr betraten bislang unbekannte Personen das Gelände einer Firma in der Beckstraße. Anschließend entwendeten sie einen Rasenmähroboter der Marke "STIHL" sowie Zubehörteile im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten mit Ihrer Beute. Nach intensiver Ermittlung konnte bereits am Montag gegen 14.00 Uhr das ...

mehr