POL-BO: Einbruch in Wittener Tankstelle: Zwei Täter flüchten mit weißem Pkw - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Alleinunfall am Dienstagmorgen, 13. August, in Bochum-Weitmar verletzt worden. Gegen 6.55 Uhr war der 24-jährige Bochumer mit seinem Motorrad auf der Hattinger Straße stadtauswärts unterwegs. Nach bisherigem Stand verlor er in Höhe der Einmündung "Am Buchenhain" bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei geriet er auf ...

mehr