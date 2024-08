Polizei Bochum

POL-BO: Gescheiterter Fluchtversuch: Rollerfahrer (39) ohne Führerschein, unter Drogen, mit geklautem Kennzeichen und zwei offenen Haftbefehlen unterwegs - Festnahme

Bochum (ots)

Ein 39-jähriger Mofafahrer war am Mittwochmorgen, 14. August, ohne Führerschein - dafür jedoch unter dem Einfluss von Drogen, mit geklautem Kennzeichen und zwei offenen Haftbefehlen in Bochum-Wiemelhausen unterwegs. Ein Polizeibeamter nahm den Mann fest.

Gegen 9.15 Uhr fuhren zwei Motorroller mit je zwei Personen besetzt unmittelbar vor einem Streifenwagen auf der Markstraße in Richtung Königsallee. Beim Erblicken des Polizeiwagens trennten sich die Fahrzeuge - eines bog in die Baumhofstraße ab, das andere in die Hofeinfahrt eines Wohnhauses an der Markstraße/Baumhofstraße. Der Polizist folgte dem Kraftrad auf den Hof, wo er auf das Fahrzeug und die Sozia (41, aus Essen) stieß. Der Versuch des 39-jährigen Fahrers, sich in einem Gebüsch zu verstecken, scheiterte - der Beamte nahm den Essener fest.

Im Rahmen der Personalienfeststellung stellte sich heraus, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zwei offene Haftbefehle gegen ihn bestehen - wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zusätzlich stand er unter dem Einfluss von Drogen; ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Beim Überprüfen des Fahrzeuges stellte sich des Weiteren heraus, dass das Kennzeichen geklaut ist.

Nach Angaben des Esseners habe sich auf dem zweiten Roller seine Tochter befunden. Man sei gemeinsam auf dem Weg nach Wetter gewesen, um sie zum Antritt einer Freiheitsstrafe zu begleiten.

Der 39-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Bochum gebracht.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell