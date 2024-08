Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in Schulgebäude

In der Zeit von Sonntag, 25. August 2024 12:00 Uhr bis Montag, 26. August 2024 07:25 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Schule in der Schulstraße, verschafften sich Zugang zum Gebäude und flüchteten anschließend mit diversem Diebesgut. Die genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 26. August 2024, gegen 07:15 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Straße Krusenschlopp und beabsichtigte geradeaus, über die Füchteler Straße in den Kampgartenweg zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 51-jährigen Mann aus Bakum, welcher mit seinem Fahrrad den Radweg der Füchteler Straße befuhr. Der 51-Jährige stürzte und wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von rund 4.500,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 24. August 2024 22:00 Uhr bis Montag, 26. August 2024 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit seinem Fahrrad das Heck des geparkten Pkw einer 57-jährigen Frau aus Vechta. Diese hatte ihren Daimler-Benz SLK 230 auf einem Parkplatz am Falkenweg abgestellt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

