POL-Pforzheim: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Büchenbronn (ots)

Auf der Strecke zwischen Büchenbronn und Pforzheim kam es am Montagabend durch ein waghalsiges Überholmanöver zu einer Straßenverkehrsgefährdung.

Nach Aussage eines Verkehrsteilnehmers befuhr dieser gegen 17:15 Uhr die Büchenbronner Straße in Richtung Pforzheim. Hinter ihm soll ein Opel in gleicher Richtung unterwegs gewesen sein. Auf einer langen Geraden sei dann ein grauer 1er BMW hinter dem Opel ausgeschert und startete einen Überholvorgang, obwohl in diesem Moment ein Mercedes von Pforzheim in Richtung Büchenbronn entgegenkam. Laut dem Zeugen mussten sowohl er, als auch der Mercedes-Fahrer in der Folge eine Notbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Durch die schnelle Reaktionen der beiden Autofahrer konnte ein Unfall vermieden werden. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Polizei bittet, Personen die von dem Überholvorgang etwas mitbekommen haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07231 / 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

