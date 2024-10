Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugenhinweise nach Raubstraftaten erbeten

Freudenstadt (ots)

Am frühen Montagabend ist es zu zwei Raubüberfällen gekommen, bei welchen die zwei unbekannten Täter ihren Opfern einmal eine Sporttasche und im zweiten Fall eine Handtasche entrissen.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 19:35 Uhr in der Stuttgarter Straße, gegenüber eines Kreditinstituts. Dort wurde eine Fußgängerin von einem jungen Mann zunächst nach dem Weg zum Bahnhof gefragt und dann unvermittelt mit Pfefferspray besprüht. Im Anschluss bemerkte die Frau, dass er ihre Sporttasche in den Händen hielt und zu Fuß mit einem weiteren Mann in Richtung einer Tankstelle flüchtete.

Die graue Sporttasche der Marke "Gym Shark" wurde im Anschluss vom Täter zunächst weggeworfen, ist aber offenbar von jemandem entdeckt und mitgenommen worden.

In enger räumlicher und zeitlicher Nähe ereignete sich wenige Minuten nach dem ersten Vorfall ein zweiter Raub in der Ludwig-Jahn-Straße / Kreuzung Justinus-Kerner-Straße. Eine Passantin lief gegen 19:40 Uhr auf der Ludwig-Jahn-Straße in Richtung Ringstraße als zwei Unbekannte an ihr vorbeiliefen und einer der beiden plötzlich ihre Handtasche ergriff. Da die Frau die Tasche festhielt und schrie, wurde auch sie zunächst mit Pfefferspray besprüht und auch geschlagen, bis sie die Handtasche letztlich losließ. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte in Richtung Treppenaufgang zum Stadtbahnhof, wo ein weiterer Mann auf ihn wartete, der mit dem Täter letztlich über die Treppe davonlief. Während der Flucht nahm einer der Täter den grau-weiß-rosa gestreiften Geldbeutel aus der geraubten Handtasche und warf die Tasche im Anschluss weg. Der Fahrer eines silbernen Kleinwagens war offenbar auf die Tat aufmerksam geworden und hupte mehrfach.

Trotz unverzüglicher Anfahrt mehrerer Polizeifahrzeuge sowie einer Sofortfahndung im Nahbereich unter anderem mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, konnten die Tatverdächtigen nicht mehr aufgespürt werden.

Die gesuchten Täter werden in beiden Fällen mit südländischem Aussehen beschrieben und sollen jüngeren Alters gewesen sein. Ob es sich bei den Tätern in beiden Fällen um dieselben Personen handelt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, insbesondere den hupenden Fahrer sowie den Finder der Sporttasche und weitere Personen, die möglicherweise den geraubten Geldbeutel oder dessen Inhalt aufgefunden haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell