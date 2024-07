POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Fässer aus Café - Fotofahndung

Essen (ots) - 45141 E.-Stoppenberg: Am Mittwochvormittag (24. Juli) wurde eine 11-Jährige beim Überqueren der Ernestinenstraße von einem Volvo erfasst und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 11:30 Uhr stieg die 11-Jährige an der Haltestelle "Helfenbergweg" aus dem Bus. Um einen anderen Bus auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu erreichen, trat sie vor dem stehenden Bus auf die ...

mehr