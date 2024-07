POL-E: Essen: 11-Jährige durch Kollision mit PKW schwer verletzt

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am Morgen des 7. Mai dieses Jahres stellte ein Essener sein E-Bike in einer Tiefgarage an der Lindenallee ab und sicherte dieses mit zwei Schlössern. Als er gegen 18 Uhr in die Tiefgarage ging, um mit seinem Fahrrad nach Hause zu fahren, stand es dort nicht mehr. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie ein unbekannter Mann das ...

mehr