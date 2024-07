POL-PDNR: Betrunkener Porsche Fahrer mit 180km/h erwischt

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagabend wurde eine jüngere Person von einem Anwohner in der Göthestraße beobachtet, wie diese einen Pkw im Vorbeigehen zerkratzt. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Verursacher geflüchtet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

mehr