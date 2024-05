Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Delmenhorst wurde am Montag, 13. Mai 2024, gegen 17:00 Uhr, eine Person leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 24-jähriger Bremer mit einem Kleintransporter den Stickgraser Damm in Richtung Stadtmitte. Beim Linksabbiegen in die Straße "Voßberg" schätzte er die Geschwindigkeit einer 27-jährigen Delmenhorsterin, die den Stickgraser Damm mit einem Kleinwagen in Gegenrichtung befuhr, falsch ein.

Beide Fahrzeuge prallten frontal gegeneinander und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden betrug etwa 65.000 Euro. Die Delmenhorsterin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell