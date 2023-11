Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Achtung Betrüger am Telefon

Gera (ots)

Gera: Mehrerer Geraer Bürger meldeten sich am gestrigen Tag (29.11.2023) bei der hiesigen Polizei, denn sie wurden per Telefon von Betrügern kontaktiert. Die Täter gaben dabei im Telefonat an, dass angeblich in der Nachbarschaft der Angerufenen eingebrochen worden sein soll. Zudem lägen nun Hinweise vor, dass die Angerufenen ebenfalls Opfer eines Einbruches werden könnten.

Ziel der Betrüger war es offenbar, so an persönliche Daten und vor allem Wertsachen der Geschädigten zu gelangen. In keinem der bekannten Fälle kam es zu einem Vermögensschaden, da die Angerufenen richtigerweise den Betrug erkannten und das Telefonat beendeten.

Aus gegebenen Anlass möchten wir Sie noch einmal sensibilisieren:

- Seinen Sie bei Fragen zu ihren Vermögensangelegenheiten skeptisch - Gehen sie auf keine Forderungen der Anrufer ein - Übergeben Sie auf keinen Fall Ihre Wertsachen an unbekannte Personen - Die Polizei holt niemals ihre Wertsachen ab um sie ggf. zu verwahren - Beenden Sie das Telefonat und informieren sie Ihre örtliche Polizei. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell