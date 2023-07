Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Handwerkerstraße/ Firmenfahrzeuge beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte beschädigten im Zeitraum Mai bis Juli 2023 Fahrzeuge einer Firma an drei verschiedenen Orten. Die Täter stachen in mehrere oder alle Reifen der Fahrzeuge. Bei den Tatorten handelte es sich um den Firmensitz sowie um zwei Wohnanschriften von Mitarbeitern.

Die erste Tat geschah im Zeitraum 12 Uhr am 20.05.23 und 8 Uhr am 22.05.23. Betroffen waren zwei Anhänger, die auf einem Schotterplatz gegenüber des Firmensitzes standen. Es wurden alle acht Reifen der zwei Anhänger kaputtgestochen.

Die zweite Tat ereignete sich zwischen 17 Uhr am 15.06.23 und 15 Uhr am 16.06.23. Die Täter gingen einen VW Crafter an, den ein Mitarbeiter mit zu sich nach Hause nahm. Es wurden zwei Reifen zerstochen.

Ein drittes Mal schlugen Unbekannte im Zeitraum 13 Uhr am 30.06.23 und 9 Uhr am 01.07.23 zu. Auch in diesem Fall handelte es sich um einen VW Crafter. Hier zerstachen die Täter alle vier Reifen. Ein Mitarbeiter nahm den Bulli im Vorfeld mit zu sich nach Hause. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

