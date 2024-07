POL-MI: Bei Auseinandersetzung verletzt

Lübbecke (ots) - Zu einem Brand wurden Feuerwehr und Polizei am Samstag gegen 13:30 Uhr zur Straße "Am Vogelsang" in Lübbecke-Alswede gerufen. Dort brannte es im Wohngebäude eines ehemaligen Bauernhofes. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus dem Dach des Hauses. Die beiden Bewohner befanden sich zu dem Zeitpunkt bereits in Sicherheit. Eine Person wurde wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung ...

