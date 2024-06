Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf dem Niederwall

Lübbecke (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch auf dem Niederwall sucht die Polizei nach Zeugen.

So hatte eine Volvo-Fahrerin (81) am Morgen gegen 10.30 Uhr den Niederwall von der Berliner Straße kommend zur Bahnhofstraße hin befahren. Dabei wollte die Frau eigenen Angaben zufolge nach links in die Wallstraße einbiegen und ordnete sich dafür auf der Linksabbiegespur ein. Zeitgleich befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem roten Kleinwagen den Geradeausfahrstreifen und touchierte dabei den Volvo der Frau am vorderen rechten Kotflügel. Dennoch setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Bahnhofstraße fort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Den Beamten sagte die Geschädigte, dass der rote Kleinwagen des unbekannten Mannes mittig der Fahrerseite einen deutlichen Streifschaden erlitten haben dürfte.

Hinweise zu dem Auto oder dessen Fahrer bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell