POL-MI: Ferrari-Fahrer fällt negativ auf

Minden (ots)

(SN) Bei Fahrten mit einem Ferrari ist ein 23-jähriger Mann auf den Mindener Straßen in den vergangenen Tagen mehrfach negativ aufgefallen.

So bemerkte eine Streifenwagenbesatzung am Mittwoch gegen 15.15 Uhr am ZOB ein lautes Motorengeräusch, welches sich der Örtlichkeit näherte. Dabei konnte von den Beamten ein den Klausenwall befahrender Ferrari mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit und aufheulendem Motor bemerkt werden. Daraufhin entschieden die Polizisten, den Sportwagenfahrer einer Kontrolle zu unterziehen und nahmen dazu mit Blaulicht und Martinshorn die Nachfahrt auf. Schließlich konnte der in Hannover zugelassene schwarze Ferrari Spyder sowie dessen 23-jähriger Fahrer an der Ringstraße überprüft werden.

Da der Mindener in den Vortagen bereits mehrfach wegen starken Beschleunigens und mit aufheulendem Motor negativ in Erscheinung getreten war und weil sich aufgrund seiner getätigten Aussagen erhebliche Zweifel an seiner Fahrereignung ergaben, entschieden die Beamten den geliehenen Boliden sicherzustellen. Außerdem erhielt der Mann eine Anzeige.

Wem der schwarze Ferrari in den vergangenen Tagen ebenfalls negativ aufgefallen ist, der wird gebeten, Kontakt zum zuständigen Verkehrskommissariat aufzunehmen und seine Beobachtungen unter Telefon (0571) 88660 zu schildern.

