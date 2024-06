Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Lkw beschädigt Dach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Stemwede (ots)

(AB) Weil auf der Fahrbahn zerbrochene Dachziegel lagen und auch die Regenrinne sowie das Mauerwerk eines Gebäudes beschädigt waren, wurde die Polizei am Dienstag nach Oppendorf gerufen.

Den Erkenntnissen nach ist der Sachschaden an dem Gebäudeteil eines bäuerlichen Gehöfts an der Stemwederberg-Straße am Dienstag zwischen 8 und 16 Uhr entstanden. Aufgrund der Beschädigung in entsprechender Höhe, liegt der Verdacht nahe, dass diese durch einen Lastkraftwagen verursacht wurde. Der unbekannte Fahrer war möglicherweise mit dem genannten Fahrzeug in Richtung Oppenwehe unterwegs, als er ausgangs einer leichten Linkskurve im Vorbeifahren Mauerwerk und Dach streifte.

Vom Unfallverursacher fehlt bisher jede Spur. Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner, Passanten oder auch Autofahrer den Verkehrsunfall beobachtet haben und bitten um Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon (0571) 8866-0.

