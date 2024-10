Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand zweier Container in einem Entsorgungsbetrieb

Pforzheim (ots)

Beim einem Brand im Industriegebiet "Oberes Enztal" im Brötzinger Tal am Dienstagmittag ist es zu einem geringen Schaden gekommen. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Das Feuer wurde gegen 13:30 Uhr durch Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens in der Straße Im Hinteren Zeil gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten aus bislang unbekannter Ursache mutmaßlich Abfallstoffe, welche in zwei Container abgelagert waren, in Brand. Hierbei handelte es sich um Metallspäne. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Die Löscharbeiten dauern bislang an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Simone Unger, Pressestelle

