POL-Pforzheim: Kellerbrand und drei Verletzten

Mühlacker / Enzberg (ots)

Heute Mittag kam es in Enzberg zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus mit drei verletzten Personen.

Um 11:48 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache in der Kieselbronner Straße zu einem Brand in dem Keller eines Drei-Familienhauses. Die Feuerwehr konnte die Ausbruchstelle lokalisieren und unter Kontrolle bringen. Drei der Bewohner mussten zunächst in das Krankenhaus Mühlacker, bzw. die Helios Klinik in Pforzheim gebracht werden. Bei ihnen besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Alle anderen Bewohner befanden sich zum Unglückszeitpunkt nicht im Haus. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße aus Richtung Kieselbronn, bzw. Enzberg komplett gesperrt werden.

Das Wohnobjekt ist durch den Brand, bzw. die Rauchentwicklung aktuell nicht bewohnbar. Für die Unterbringung der Bewohner sorgt die Stadt Mühlacker.

