POL-NE: Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Neuss (ots) - Einen dunkelblauen Van der Marke Mercedes-Benz, Typ V-Klasse, haben Unbekannte am Dienstag (16.07.), in der Zeit von 13:30 bis 15:00 Uhr, an der Görlitzer Straße im Hammfeld gestohlen. Die Besitzerin hatte den Wagen auf einem der Stellplätze vor den Mehrfamilienhäusern geparkt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen NE-WN ...

